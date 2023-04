Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Bereits am Mittwoch den 29.03.2023 kommt es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Bereich Am Wickersberg 21 in 66131 Saarbrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw parkt ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und wird auf der Beifahrerseite vom Gehweg aus, vermutlich durch einen Fahrradfahrer, beschädigt. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 1200 Euro Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt zu melden (0681/9321233).

