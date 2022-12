Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Täter bringen nach Übergriff Beute zurück

Pforzheim (ots)

Nachdem ein Mann am Donnerstagabend in der Nordstadt von einer Personengruppe angegriffen und ausgeraubt worden ist, zeigten die Angreifer sich offenbar reuig.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde ein Mann gegen 18 Uhr in der Ebersteinstraße von einer Frau, aus einer Personengruppe heraus, nach Geld für Zigaretten angesprochen. Nachdem der Mann einen Tabakbeutel mit Geld hervorholte, entriss ihm eine männliche Person aus der Personengruppe den Beutel, in welchem sich ein niedriger zweistelliger Geldbetrag befand. Ein weiterer männlicher Täter soll das Opfer von hinten in einen Würgegriff genommen haben. Anschließend entfernte sich die Personengruppe, kehrte jedoch nach wenigen Minuten wieder zurück und händigte dem Mann seine Habseligkeiten wieder aus. Zwei der Täter konnten durch die Polizei in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder anderweitige sachdienliche Hinweise machen können, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

