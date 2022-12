Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Wasseraustritt

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Der Abteilungskommandant der Feuerwehr Stockach Abteilung Hoppetenzell wurde am 16.12.2022 um 15:53 telefonisch benachrichtigt, dass an einem Unterflurhydranten im St.-Georgs-Weg Wasser austritt.

Am Hydrant konnte ein deutlicher Wasseraustritt festgestellt werden. Auch in unmittelbarer Nähe zum Hydrant trat Wasser aus dem Erdreich sowie aus Rissen in der Straße aus. Am Hydrant wurde kontrolliert ob dieser richtig verschlossen ist. Im weiteren Verlauf wurde über die Leitstelle die Stadtwerke Stockach nachgefordert. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Stadtwerke übergeben. Weitere Maßnahmen waren seitens Feuerwehr nicht erforderlich.

D.Traber

