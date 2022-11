Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Ausflug der Jugendfeuerwehrgruppe Stockach

Stockach (ots)

Nach einem ereignisreichen Jahr ging es für die Jugendfeuerwehrgruppe Kernstadt der Feuerwehr Stockach zum Ende des Jahres 2022 in den Wasserpark Rulantica nach Rust.

Mit drei vollbesetzten Mannschaftstransportwägen machten wir uns bereits um 8 Uhr morgens auf den Weg, um den ganzen Tag ausgiebig nutzen zu können. Selbst die lange Anfahrt bremste nicht unsere Vorfreude und energiegeladen betraten wir das Rulantica, in dem wir bis in den späten Nachmittag unseren Tag verbrachten. Neben unzähligen actionreichen Rutschen gab es auch ein riesiges Wellenbad sowie zahlreiche Möglichkeiten, den Tag zu gestalten. Am Abend ging es dann noch in eine örtliche Pizzeria, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen und den Hunger zu stillen.

Uns allen wird dieser gelungene Tag noch lange in freudiger Erinnerung bleiben.

Dank eines großzügigen Zuschusses des Kreisjugendreferats Konstanz wurde unser Ausflug tatkräftig unterstützt. Im Namen aller Jugendlichen und Jugendleiter der Jugendfeuerwehr Stockach bedanken wir uns hiermit herzlich dafür.

M. Boxberger

