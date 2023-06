POL-Bremerhaven: Aufsitzrasenmäher entwendet

Bremerhaven (ots) - Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Bremerhaven wurde gestern Mittag, 8. Juni, zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten im Bremerhavener Ortsteil Geestendorf alarmiert. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 28-jährige mit ihrem Opel die Straße An der Mühle in östlicher Richtung. An der Kreuzung in Höhe der Feldstraße bemerkte sie offenbar zu spät, dass der 56-jährige Mercedes-Fahrer vor ihr abbremste und ...

