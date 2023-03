Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Minibagger in Bremerhaven-Leherheide beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag, 30. März, beschädigten derzeit noch unbekannte Täter die Frontscheibe eines Minibaggers im Bremerhavener Stadtteil Leherheide. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die Täter.

An einem aufgrund von Bauarbeiten auf dem Gelände des Spielparks Leherheide an der Kurt-Schuhmacher-Straße abgestellten Minibaggers entdeckte ein 37-jähriger Bremerhavener am Donnerstagmorgen eine zersprungene Scheibe und alarmierte die Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zerstörten die Unbekannten die Frontscheibe in der Zeit zwischen Mittwochabend, 29. März, 18 Uhr und dem Folgetag, 7.30 Uhr.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

