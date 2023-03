Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Graffiti an Schulgebäude in Bremerhaven-Lehe gesprüht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am zurückliegenden Wochenende mehrere Graffiti an ein Schulgebäude an der Brookstraße in Bremerhaven-Lehe gesprüht. Der Tatzeitraum lässt sich lediglich auf Freitag, 10. März, 12 Uhr, bis Montagmorgen, 13. März, 7 Uhr, eingrenzen. Die Schriftzüge und Symbole befanden sich an mehreren Wänden, Türen und auch an der Unterseite von Überdachungen auf dem Schulhof. Es entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0471/953-3221.

