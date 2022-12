POL-Bremerhaven: Überfall auf Lieferwagenfahrer - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Wer mag mitten in der Vorweihnachtszeit eigentlich bereits an Ostern denken? Möglicherweise die Feriengäste, die sich am Montag, 5. Dezember, in Bremerhaven auf eine sonderhafte Suche machten. Wobei es hier nicht galt, versteckte Eier zu finden, sondern ein ausgewachsenes Kraftfahrzeug. Dieses hatten die Touristen im Parkhaus unterhalb des ...

mehr