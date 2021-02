Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Meldung der Autobahnpolizei++ Folgemeldung - A3 bei Elten - Lkw fährt auf Lkw - Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Düsseldorf (ots)

Montag, 1. Februar 2021, seit 8.21 Uhr

Wie bereits mit Meldung von heute berichtet, kam es am Morgen zu einem Auffahrunfall von zwei Lkw in Höhe der Anschlussstelle Elten. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4826621

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 41-Jähriger aus Tschechien mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Arnheim. In Höhe Elten übersah er offenkundig ein Stauende und prallte dort gegen den Auflieger eines Sattelzuges. Dessen Fahrer, ein 32-Jähriger aus der Ukraine, blieb nach jetzigem Stand unverletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 41-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Bedingt durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A3 im Bereich der Unfallstelle temporär komplett gesperrt werden. Vor Ort landete ein Rettungshubschrauber. Der 41-Jährige wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Zeitweilig staute sich der Verkehr bis auf zwei Kilometer zurück. Die Richtungsfahrbahn Arnheim bleibt voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Elten abgeleitet. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Düsseldorf.

