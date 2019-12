Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg-Häfen - A 40 in Richtung Venlo - Verkehrsunfall vor der Waage "Neuenkamp" - Richtungsfahrbahn bleibt gesperrt - Zwei Verletzte

Düsseldorf (ots)

Freitag, 6. Dezember 2019, seit 9.20 Uhr

Ein Verkehrsunfall unmittelbar vor dem "Einlauf" der Waage Neuenkamp auf der A 40 in Höhe der AS Duisburg-Häfen sorgt derzeit für eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn. Die Schrankenanlage selbst ist nicht betroffen. Im Bereich des Einlaufs wurden jedoch Verkehrseinrichtungen und Betonabweiser beschädigt bzw. verschoben. Die Arbeiten vor Ort und die damit verbundenen Sperrungen dauern wahrscheinlich noch bis in die Nachmittagsstunden an. Es kommt zu langen Staus.

Nach jetzigem Stand fuhr ein litauischer Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai auf den betroffenen Bereich zu und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache im "Einlauf" der Anlage mit zwei weiteren Pkw (VW Passat aus Duisburg und BMW aus Düsseldorf). Der Unfallfahrer und ein weiterer Fahrer wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kommt zu größeren Störungen und auch zu Staus auf der A 3 in beiden Richtungen und auf der A 59.

