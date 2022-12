Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Parkrempler weggefahren - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Heiligabend wurde in der Zeit zwischen 12:05 Uhr und 12:10 Uhr ein auf dem öffentlichen Parkplatz am Marktplatz geparkter blauer Opel Insignia durch ein noch unbekanntes Fahrzeug am linken Heckbereich beschädigt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell