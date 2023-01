Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Auf Diebestour in Bolanden

Bolanden (ots)

In der Zeit vom 24.01.23, 22:00Uhr, bis zum 25.01.23,05:40Uhr, kam es in der Straße Am Schwimmbad zu einem Diebstahl. Aus einer nicht verschlossenen Garage wurde ein E-Bike entwendet. Der Versuch das ebenfalls in der Garage abgestellte Quad zu entwenden scheiterte.

In dem selben Tatzeitraum wurden in der Crayenbühlstraße zwei ältere Mountainbikes aus einer Scheune entwendet. Eines dieser Mountainbikes wurde an der erstgenannten Tatörtlichkeit zurück gelassen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell