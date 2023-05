Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Drei Einsätze nach Unwetter

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Wasserschaden

Datum: 21.05.2023

Uhrzeit: 22:58 Uhr

Einsatzort: Gemeindegebiet Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Nach einer Unwetterfront wurde die Einheit Alpen zu drei Einsatzstellen alarmiert.

Um 22:58 Uhr wurde ein Wasserschaden in der Wallstraße gemeldet. Durch einen Rückstau standen rund zwei Zentimeter Wasser in der Wohneinheit. Hier mussten die Wehrleute nicht tätig werden. Im Anschluss wurde auf der Unterheide ein umgestürzter Baum gemeldet. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Baum mittels Kettensäge zerkleinert. Die Straße konnte nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden. Einige Meter weiter war im Bereich der Winnenthaler Straße die Kreuzung überflutet. Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe in ein nahegelegenes Feld gepumpt.

Die Einsatzkräfte konnten nach rund 1,5 Stunden an ihren Standort zurückkehren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell