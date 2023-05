Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Drei Einsatzstellen auf der Autobahn 57

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Person eingeklemmt

Datum: 18.05.2023

Uhrzeit: 11:37 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Niederlande

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Vor Ort war es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Neun verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst versorgt und Krankenhäusern zugeführt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Bei einem der verunfallten Fahrzeuge handelte es sich um einen Hybrid-Wagen, dessen Hochvoltbatterie augenscheinlich nicht beschädigt war. Zur Sicherheit wurde das Fahrzeug intensiv beobachtet und abschließend durch den Abschleppdienst in einer speziellen Decke abtransportiert.

Auf der Anfahrt meldete die Einheit Menzelen einen weiteren Auffahrunfall am Stauende. Eine verletzte Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr betreut und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Alle weiteren Personen blieben unverletzt, unter ihnen ein dreijähriges Kind. Die Unfallstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und bei einem Fahrzeug die Batterie abgeklemmt.

Nachdem die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde, traf die Einheit Menzelen etwa 400 Meter weiter auf einen Pkw, der auf dem Standstreifen stand. Es liefen nach technischen Problemen am Motor ebenfalls Betriebsmittel aus. Die Betriebsmittel wurden abgestreut und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell