FW Norderstedt: Himmelfahrtskonzert der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt fällt aus

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise für Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern in ausgewählten deutschen Mittelstädten von immowelt zeigt: - Preise steigen weiter: In allen 83 untersuchten Mittelstädten sind die Kaufpreise gestiegen, in 18 Städten sogar um mindestens 20 Prozent - ...

mehr