Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Kirchheide. Messgerät gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen 10 und 11:30 Uhr am Dienstag wurde ein Koffer mit einem Messgerät von einer Baustelle gestohlen. Das Gerät stand zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem unverschlossenen Fahrzeug in der Salzufler Straße. Es handelt sich um ein Messgerät des Typs Digitrak Falcon F5. Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des Geräts richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell