POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Briefkasten mit Böller gesprengt.

Am Mittwochabend sprengten Unbekannte einen Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße. Die Täter zündeten augenscheinlich einen Böller in dem Briefkasten. Teile des Briefkastens flogen dabei gegen zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigten diese leicht. Ein Zeuge sah zwei junge Männer in Richtung Blomberger Straße davonlaufen. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise auf die Verursacher übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180.

