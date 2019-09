Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Mensa eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in die Mensa einer Schule an der Sprottauer Straße ein. Sie entwendeten einen Kaffeevollautomaten sowie einige Getränke und Süßigkeiten im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Der verursachte Sachschaden beträgt zirka 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 05231 / 6090 entgegen.

