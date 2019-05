Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Junger Mann begrapscht 13-Jährige.

Lippe (ots)

Am Donnerstag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall, der sich bereits am Mittwochnachmittag an einer Bushaltestelle der Papenstraße ereignet hatte. Gegen 14:18 Uhr stieg dort am Waisenhausplatz eine 13-jährige Schülerin aus einem Bus. Noch im Bereich der Haltestelle sei sie von einem fremden Mann angesprochen worden. Dieser habe sie dann umarmt und überall angefasst. Er griff dem Mädchen auch an die Brust und in den Schritt. Das Mädchen konnte sich losreißen und von dem Mann weggehen. Der Täter ist zirka 22 Jahre alt und 1,75 m groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck "Levis". Zeugen des Vorfalls aber auch Personen, die sich zur Tatzeit am Mittwoch auf dem Waisenhausplatz aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell