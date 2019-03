Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Diebe gelangten in Grundschule

Lippe (ots)

Lügde (CK) - Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (10.03., 15.00 Uhr) bis Montagmorgen (11.03., 07.20 Uhr) durch eine Seiteneingangstür in die Grundschule an der Waldstraße.

Im Inneren hebelten sie weitere Räume auf, öffneten und durchsuchten Schränke und flüchteten anschließend mit einem geringen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße beobachtet oder kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 609-0 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell