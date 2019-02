Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schaufenster eingeworfen

Lippe (ots)

2 unbekannte Täter warfen in der letzten Nacht eine Schaufffensterscheibe in der Straße "Unter der Wehme" ein und entwendeten einige Uhren aus der Auslage. Danach flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung Bruchberg. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Detmold, Tel.: 05231 6090

