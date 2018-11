POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Kollision im Yogaweg.

Lippe (ots) - Im Yogaweg, Höhe Hausnummer 3, in Bad Meinberg wurde am Mittwochnachmittag ein grauer Mercedes der C-Klasse beschädigt. Der Schaden von etwa 500 Euro an dem dort abgestellten Fahrzeug muss zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr entstanden sein. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

