POL-LIP: Detmold. Einbruch in Arztpraxis.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch sind Einbrecher in eine Praxis an der Sachsenstraße eingedrungen. Die Unbekannten suchten in den Räumen nach Beute und richteten darüber hinaus erheblichen Sachschaden an. Was sie genau mitgenommen haben, muss noch geklärt werden. Auf jeden Fall fehlt besonderes Zubehör für Behandlungsgeräte. Das KK Detmold bittet diejenigen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

