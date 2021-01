Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Audi A6 gestohlen

SchwelmSchwelm (ots)

In der Nacht vom 06.01. auf den 07.01 hebelten Unbekannte das Metalltor zum Firmengelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Eisenwerkstraße auf. Sie brachen einen Container auf und entwendeten von hier die Fahrzeugschlüssel eines auf dem Gelände abgestellten, nicht zugelassenen, Audi A6. Sie flüchteten damit unerkannt in unbekannte Richtung. Bei dem Audi handelt es sich um ein 12-Jahre altes Modell in schwarz. Im der selben Nacht kam es in der Hattinger Straße zu einem Dienstahl von Kennzeichen an einem an der Straße geparkten VW Touran. Es ist anzunehmen, dass die Taten in einem Zusammenhang stehen.

