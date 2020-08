Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Beim Anfahren den fließenden Verkehr übersehen

Sprockhövel (ots)

Ein 26-jähriger Essener wollte am Freitagmittag mit seinem Ford Focus von einem Parkstreifen an der Stefansbecke auf die Fahrbahn des fließenden Verkehrs einfahren. Er übersah dabei den von hinten herankommenden Opel eines 20-jährigen Mannes aus Sprockhövel. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Opel ins Schleudern geriet und gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge geschleudert wurde. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Geschehen leicht, sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

