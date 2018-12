POL-EN: Hattingen - Einbruch in Wohnhaus

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 01.12.2018, 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses in der Holthauser Straße ein und verschafften sich somit Zutritt in das Haus. Es wurde mehrere Räume durchsucht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell