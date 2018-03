POL-EN: Hattingen - Zwei Auffahrunfälle mit Verletzten

Hattingen (ots) - Am 28.02.2018, gegen 15.40 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Hattinger mit einem Pkw Mercedes auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Kreisstraße. In Höhe einer Rotlicht zeigenden Ampel fuhr er auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw Daimler Sprinter eines 52-jährigen Fahrers aus Bayrischzell auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Sprinterfahrer leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am 28.02.2018, gegen 17.25 Uhr, fuhr eine 44-jährige Essenerin mit einem Pkw VW Passat auf der Nierenhofer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe einer Tankstelle fuhr sie auf das Heck eines vor ihr fahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden Pkw BMW einer 36-jährigen Essenerin auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt die BMW Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

