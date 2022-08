API-TH: Kein Kennzeichen, keine Ahndung? - falsch gedacht!

Hirschberg (ots) - Am frühen Donnerstagabend kam es auf der BAB 9 in Fahrtrichtung München kurz vor der Landesgrenze Bayern zu einem Fahrzeugbrand. Nach ersten Erkenntnissen platzte an der polnischen Zugmaschine MAN ein Hydraulikschlauch, welcher dadurch abriss. Das austretende Hydrauliköl entzündete sich im Motorraum und fing sofort Flammen. Der 57-jährige polnische Fahrer des Tankzuges reagierte in dieser ...

mehr