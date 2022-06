Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vom Opfer der Körperverletzung zur Festnahme

A71 Parkplatz Hohe Schrecke (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:15 Uhr meldete ein Bürger eine Streitigkeit mit Körperverletzung zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person auf dem Rastplatz Hohe Schrecke der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie zunächst nur den beschriebenen Täter, einen 28-jährigen Iraner und einen dazugehörigen PKW Citroën ausfindig machen. Nach der Überprüfung des Kennzeichens staunten die Beamten nicht schlecht, da das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Von der Geschädigten fehlte trotz Absuche weiterhin jede Spur. Nach fast 5 Stunden erreichte die Polizei erneut ein Anruf des Erstmitteilers, die Dame aus dem ursprünglichen Sachverhalt ist wieder aufgetaucht. Die Streife machte sich sofort auf den Weg und konnte sie auf dem Rastplatz aufgreifen. Nach Überprüfung der Personalien war klar, warum sie geflüchtet ist, die 29-jährige Deutsche hatte zwei offene Haftbefehle und wurde deshalb vor Ort vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen, wer den Citroën fuhr, dauern noch an. Da bei Beiden ein vorheriger Drogenkonsum vermutet wird, steht noch das Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, neben dem Diebstahl des PKW, im Raum.

