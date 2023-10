Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerstörungswut

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Etwa 1.000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter in der Zeit vom 12.10.2023, 10:00 Uhr, bis Montagmorgen. Sie rissen einen Tisch, welcher fest im Rasthäuschen an der Bootsumtragestelle an der Werra in der Gartenstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal verbaut war, aus der Verankerung und zerstörten zudem die Sitzbank. Das Häuschen selbst hat eine Größe von 3 x 3 Metern. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei sind zudem Schmierereien festgestellt worden, die den Straftatbestand des Paragrafen 86 a StGB erfüllen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0273380/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell