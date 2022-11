LPI-SHL: Geplünderte Pakete

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Meininger Straße in Zella-Mehlis. Offensichtlich wurden sie bei ihrem Einbruchsversuch von den zwei freilaufenden Hunden auf dem Grundstück überrascht und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt ...

