LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Einbrecher verschafften sich Sonntagnachmittag gewaltsam Zutritt in einen Lebensmittelmarkt in der "Obere Marktstraße" in Hildburghausen. Ob die Täter etwas erbeuteten ist bislang nicht bekannt. Sicher ist, dass sie einen Schaden von ca. 200 Euro verursachten. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr