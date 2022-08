LPI-SHL: Zeugen gesucht

Dermbach (ots) - Ein 62-jähriger Autofahrer parkte Dienstagvormittag seinen PKW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "An der Zehnt" in Dermbach. Er vergaß, seinen PKW ausreichend zu sichern und so machte sich der Wagen nach einer gewissen Zeit selbstständig. Er rollte gegen das Fahrzeug einer 67-jährigen Frau. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

