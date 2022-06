LPI-SHL: Einbruch in Lagerhalle

Schleusingen (ots) - Bislang unbekannte Täter griffen in der Nacht zu Montag einen in der Suhler Straße in Schleusingen aufgestellten Zigarettenautomat angegriffen. Die Diebe entwendeten eine unbekannte Menge Zigarettenschachteln sowie darin befindliches Bargeld. Ein Zeuge konnte die Täter währenddessen beobachten und somit Angaben zu diesen machen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

