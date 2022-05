LPI-SHL: "Fahrradtausch"

Bad Liebenstein (ots) - Am Samstag, den 14.05.2022 kam es gegen 14:35 Uhr zu einen Auffahrunfall in der Bahnhofstraße in Bad Liebenstein. Eine 47jährige Skoda Fahrerin musste an einer roten Ampel halten. Ein Mopedfahrer bemerkte die zu spät und fuhr leicht auf das Fahrzeug auf. In der Folge flüchtete der Mopedfahrer in Richtung Schweina, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen konnte festgestellt ...

mehr