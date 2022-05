LPI-SHL: Nicht versicherter E-Scooter

Meiningen (ots) - Am Freitag, den 13.05.2022 sind durch zwei junge Männer rumänischer Herkunft an mindestens zwei Standorten in Meiningen unter einer falschen Legende Spenden gesammelt worden. Auf den Parkplätzen vor Einkaufsmärkten in der Werrastraße und der Leipziger Straße hatten die Personen am Abend vorgegeben, selbst gehörlos zu sein und für ein ...

mehr