Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall Bus/Pkw

Brünn (ots)

Ein 20-Jährige befuhr Montagmorgen die Hildburghäuser Straße in Brünn in Richtung Goßmannrod. Mit seinem VW fuhr er an einem Linienbus vorbei. Der 56-jährige Busfahrer bog ohne auch den rückwärtigen Verkehr zu achten nach links in den Flurweg ab und kollidierte dabei mit dem vorbeifahrenden VW. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

