LPI-SLF: Betrunken mit PKW verunglückt

Sonneberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag rissen Unbekannte den Zigarettenautomaten von der Wand eines Imbisses in der Neuhäuser Straße in Sonneberg und entwendeten diesen samt Inhalt. Der genaue Entwendungsschaden ist bisher unbekannt. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

