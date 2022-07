Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer mit hohem Promillewert unterwegs

Steinach (ots)

Mit mehr als 3 Promille war gestern ein Fahrer in Steinach unterwegs. Zeugen zufolge soll der Mann sich in einem augenscheinlich alkoholisierten Zustand in seinen PKW gesetzt haben und zunächst in unbekannte Richtung davongefahren sein. Aufgrund des Kennzeichens sowie einer Personenbeschreibung konnte der 50-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3.3 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt, der Beschuldigte muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell