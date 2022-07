LPI-SLF: Unter Drogeneinfluss gefahren und weitere Betäubungsmittel sichergestellt

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Sonntag gegen 20:45 Uhr stellten Polizisten einen 65-jährigen Fahrrad-Fahrer fest, der in Schlangenlinie in der Bahnhofstraße in Neuhaus am Rennweg unterwegs war. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und erhoben eine Sicherheitsleistung, da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. ...

