Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer rutscht unter LKW - leicht verletzt

K133/ Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Riesiges Glück hatte am gestrigen Morgen ein 18-jähriger Mopedfahrer. Nämlich kam es kurz vor Ortseingang Uhlstädt zu einem Verkehrsunfall, welcher glücklicherweise glimpflich ausging. Ein PKW-Fahrer sowie der dahinter befindliche 18-Jährige kamen aus Richtung Partschefeld gefahren, als der Vorausfahrende im engen Kurvenbereich abbremste, um reibungslos an einem entgegenkommenden LKW vorbeizugelangen. In dem Moment fuhr der Mopedfahrer aus bislang unbekannter Ursache auf den langsam vorausfahrenden PKW auf und geriet weiterhin gegen den LKW im Gegenverkehr. Infolgedessen stürzte der 18-Jährige und rutschte zwischen den Reifen des LKW unter diesem hindurch. Glücklicherweise wurde der junge Mann nicht überrollt oder ähnliches, sondern zog sich lediglich leichte Verletzungen durch den Sturz zu und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Moped wurde durch den Sturz beschädigt.

