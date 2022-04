Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Fahrzeugschlüssel und zwei Firmen-LKW (und lassen diese schließlich in Tatortnähe zurück)

Pößneck (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen drangen bislang Unbekannte widerrechtlich in Firmenräumlichkeiten Im Tümpfel in Pößneck ein und entwendeten bisherigen Erkenntnissen zufolge mehrere Fahrzeugschlüssel. In der weiteren Folge wurden zwei abgestellte LKW vom Gelände entwendet, sodass umfangreiche Maßnahmen am Tatort zur Spurensicherung als auch Suchmaßnahmen in Tatortnähe zum Auffinden der gestohlenen Fahrzeuge durchgeführt wurden. Schließlich konnten die beiden gestohlenen LKW in Tatortnähe aufgefunden und gesichert werden. Die Hintergründe des Einbruches bzw. des anschließenden Diebstahls sind bislang unklar, die Spurenauswertung sowie weitere Maßnahmen dauern an. Jedoch werden Zeugen gesucht, welche im Tatzeitraum in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

