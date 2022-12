LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall.

Bleicherode (ots) - In den späten Nachmittagsstunden des gestrigen Tages löste ein Wohnungsbrand einen Großeinsatz bei Feuerwehr und Polizei aus. In der Karl-Liebknecht-Straße in Bleicherode wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand gemeldet. Alle Bewohner des Hauses konnten das Objekt selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand in der Küche einer Wohnung aus. Durch die starke Rauchentwicklung wurden zwei ...

