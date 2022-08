LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Greußen (ots) - Eine brennende Restmülltonne rief am Freitag in den Morgenstunden die Feuerwehr in Greußen auf den Plan. Der frei zugängliche Müllbehälter stand gegen 5.45 Uhr im Zinsweg in Flammen und musste abgelöscht werden. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen geht man von einer Fremdeinwirkung aus, die zum Brand führte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr