Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getreidefeld brannte

Schönstedt (ots)

Ein technischer Defekt an einem Mähdrescher führte gestern gegen 17 Uhr an der Bundestraße 247 zwischen Schönstedt und Großengottern zu einem Brand. Hier war ein abgeerntetes Getreidefeld auf einer Fläche von 50 x 50 Metern in Brand geraten. Am Mähdrescher selbst entstand kein Schaden. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Bahnstrecke zwischen Bad Langensalza und Mühlhausen für circa eine Stunde gesperrt werden. Kurz nach 18 Uhr konnte der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden.

