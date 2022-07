Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nagelbretter auf Spielplatz und in Bushaltestelle gefunden, Polizei sucht Zeugen

Wiehe (ots)

Die Polizei in Artern ist auf die Mithilfe der Bevölkerung in Wiehe angewiesen. Am Donnerstag gegen 9.45 Uhr spielte ein Kind auf dem Spielplatz am Rößbach im Sandkasten. Dabei entdeckte es im Sand zwei Vierkanthölzer, die mit Nägeln bestückt waren. Die Nägel ragten leicht aus der Sandoberfläche raus, waren aber nicht gleich sichtbar. Ebenfalls gestern Vormittag wurden in Wiehe zwei Sitzbänke im Wartehäuschen der Bushaltestelle Sempten entdeckt, auf denen zwei Vierkanthölzer aufgenagelt waren. In den Hölzern steckten mehrere Nägel. Nur einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass die präparierten Sitzbänke entdeckt wurden, bevor sich jemand auf sie setzen konnte. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben oder hat relevante Beobachtungen getätigt? Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

