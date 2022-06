Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Ecklingerode (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu verschiedenen Schmierereien in einer Waldhütte in Ecklingerode. Unbekannte randalierten in der Hütte und sprühten mit Farbe Hakenkreuze. Außerdem klebten Aufkleber an der Wand mit den Worten Zecken boxen. Zeugen entdeckten die Beschädigungen am Montag, 23. Mai. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell