Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped aus Vorgarten verschwunden

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Dienstag stahlen Unbekannte aus einem Vorgarten in der Winkelgasse ein Moped der Marke Simson. Hierbei handelte es sich um eine Viergang Maschine in schwarz. Am Moped war das Versicherungskennzeichen 497 PWV angebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell