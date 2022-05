Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 30.04.2022 gegen 10:35 Uhr fuhr ein 71jähriger Ford Fahrer in der Graßhofstraße rückwärts gegen einen abgestellten Anhänger. Dadurch wurde der Pkw- Anhänger gegen den dahinter geparkten Pkw Kia geschoben und dieser wurde durch den Aufprall auf einen Pkw Nissan, welcher hinter dem Pkw Kia stand, geschoben. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Ein 59jähriger Pkw Cadillac Fahrer befuhr am Samstag, 30.04.2022, um 19:00 Uhr die B 247 von Großengottern nach Höngeda. Kurz vor dem Überholverbot und der im Straßenverlauf kommenden Kuppe überholte er ein vor ihm fahrenden VW Polo. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw Nissan. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Cadillac sich überschlug und auf den Rädern zum stehen kam. Der hinter dem Nissan fahrende Pkw Renault schaffte es trotz Gefahrenbremsung nicht, rechtzeitig anzuhalten, und fuhr auf den Nissan auf. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 EUR.

Einen anderer Sachverhalt wurde am 30.04.2022 um 02:10 Uhr der Polizei mitgeteilt. Der polizeibekannte Anrufer gab an, dass er soeben nach Hause gekommen sei und seine Wohnungseingangstür fehlt. Ob andere Gegenstände aus der Wohnung fehlen konnte er nicht sagen. Auf Nachfrage gab er an, dass die Wohnung zum 30.06.2022 gekündigt ist. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass durch unbekannte Täter die Tür entwendet wurde. Die Wohnung wurde durch die Täter durchsucht und verwüstet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Am Sonntagmorgen meldetet sich der Anrufer nochmals bei der Polizei um mitzuteilen, dass er seine Wohnungstür wiedergefunden hat. Diese stand im Haus hinter einer Wand versteckt.

