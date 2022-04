Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage aufgebrochen und zwei Mopeds entwendet

Großengottern (ots)

Ein aufmerksamer 45-Jähriger informierte am Donnerstag, den 21. April, gegen 06:30 Uhr die Polizei in Mühlhausen darüber, dass in einem Straßengraben auf der Straße zwischen Großengottern und Mülverstedt ein Moped liegt. Die Beamten entdeckten wenig später das Moped des Typs Simson S51. Rückschlüsse auf einen Unfall gab es nicht. Der 18-jährige Halter des Mopeds konnte ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das aufgefundene Moped aus einer versuchten Diebstahlshandlung der vergangenen Nacht stammt. Aus der Garage des Halters, welche sich in einem Garagenkomplex am Bahnhof befindet, wurde zudem ein weiteres Moped entwendet. Eine Anzeige wegen des Besonders schweren Diebstahles wurde gefertigt. Das aufgefundene Moped wurde dem Halter übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell